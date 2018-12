Werkstraf voor afranseling in keuken restaurant

Vier Groningers in de leeftijd van 17 tot 30 jaar zijn voor een vechtpartij in een restaurant veroordeeld tot werkstraffen tot zestig uur. Het incident gebeurde op 30 juni in de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen.

Een van de vier mannen was die ochtend tijdens zijn werk in dat restaurant mishandeld door een 26-jarige collega. Hij werd geslagen, omdat hij niet wilde afwassen. Hij ging weg en kwam later met drie vrienden terug om wraak te nemen.

Uien snijden

De vier riepen bij binnenkomst de naam van de bewuste collega. Die stond op dat moment in de keuken uien te snijden. Voordat hij er erg in had, werd hij tegen de grond gewerkt, geschopt en geslagen.

Scooterhelm

De jongste dader sloeg het slachtoffer met een scooterhelm. Een camera in de zaak legde het gevecht vast. Toen de politie werd gebeld, ging het viertal ervandoor.

Tweede slachtoffer

Een andere medewerker werd geslagen, toen hij de aanvallers probeerde tegen te houden. De vier moeten beide slachtoffers een schadevergoeding van bijna 2300 euro betalen. Als waarschuwing kregen de mannen een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.

De 26-jarige Stadjer, die in het restaurant zijn collega had geslagen, is voor mishandeling veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur.