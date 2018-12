Paar honderd jaar oude schuilkelder in Delfzijl is blootgelegd

Dit is hem: de schuilkelder onder de restanten van de voormalige Grote Kazerne in het centrum van Delfzijl. Maandag is het water eruit gepompt. Hij blijkt nog helemaal intact te zijn.

Bij graafwerkzaamheden op het voormalige Lommerts-terrein is vorige week de fundering van de kazerne uit de tijd van Napoleon tevoorschijn gekomen. Daaronder zaten drie waterputten, die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt als schuilkelder.

Mooi rond gewelf

'We wisten niet hoeveel er nog van overgebleven is, maar dit is hartstikke leuk', zegt archeoloog Marlies van Kruining. 'Het is een heel mooi rond gewelf met Friese geeltjes. We zien nog wat spijkers eruit steken, maar verder is hij leeg, afgezien van wat water en puin.'

Hans Beukema heeft over de geschiedenis van Delfzijl geschreven, en ziet nu met eigen ogen waarover hij schreef: 'Dit is fantastisch, het is heel bijzonder wat hier gebeurt', zegt hij enthousiast.

Water eruit

Volgens Beukema fungeerden de drie ruimten, waarvan één dus nog intact is, eerst als regenwaterbassin, dat door de Franse soldaten werd gebruikt. Later werden het riante woningen.

'In de Tweede Wereldoorlog haalden mensen met emmers al het water eruit, omdat hier geschoten werd. Toen is men met elkaar in de bunkers gaan zitten', vertelt Beukema.

Aan het eind van de oorlog is de kazerne verwoest door bombardementen. Enkele jaren later is het gesloopt en bouwde zand- en grindhandel Lommerts op het terrein.

Opgevuld met zand

De komende dagen wordt nog verder onderzoek gedaan naar de kelder. 'We gaan alles documenteren, in kaart brengen en fotograferen', vertelt Van Kruining. Uiteindelijk wordt de kelder opgevuld met zand, waar het dijklichaam straks bovenop komt.

'Ik vind het wel jammer. Van mij mag hij wel open blijven', zegt de archeoloog. 'Maar dat wordt lastig met een dijk.'

