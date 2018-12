Nieuw hoofdstuk Harener bouwsoap: voorlopig geen nieuwbouw in dorpshart

De gemeente Groningen en Ten Boer hebben bezwaren tegen de nieuwbouwplannen in het centrum van Haren. Door die bezwaren lijkt de bouw van het appartementencomplex voorlopig van de baan. De fusiegemeente Groningen gaat zich opnieuw over de plannen buigen.

De gemeente Haren heeft in november een besluit genomen over het inmiddels veelbesproken nieuwbouwplan. De gemeenteraad besloot het originele plan aan te passen. Zo zijn er aanpassingen doorgevoerd aan de maximale bouwhoogte, maar ook de rooilijn van het pand moet worden gewijzigd.

Aanpassingen zorgen voor financiële gevolgen

De aanpassingen zorgen ervoor dat het plan niet meer hetzelfde opbrengt als was berekend. De verwachte grondexploitatie zal lager uitvallen, wat weer gevolgen heeft voor de boekwaarde.

Plannen opnieuw bespreken

Groningen en Ten Boer vinden dat de financiële consequenties van het nieuwe plan te groot zijn. Beide gemeenten willen daarom dat de nieuwe gemeente Groningen opnieuw met aannemer Explorius naar de plannen gaat kijken.

'Het onthouden van de goedkeuring aan dit besluit geeft de nieuwe gemeente de ruimte opnieuw met betrokkenen te kijken naar de beste oplossingen', zo staat in een brief die de provincie Groningen heeft opgesteld.

Kunnen Groningen en Ten Boer nieuwbouw voorkomen?

De gemeenten kunnen de plannen van de oude Harense gemeenteraad tegenhouden, omdat de drie gemeenten gaan fuseren. De twee fusiepartners van Haren hebben daardoor een vinger in de pap. Het nieuwbouwplan is een besluit met (waarschijnlijk) verstrekkende financiële gevolgen.

Explorius zit in de wachtkamer

Explorius kwam als winnaar van het bouwproject uit de bus na een Europese aanbesteding. Het bedrijf reageert verrast op het onlangs genomen besluit van de twee gemeenten.

'Ik ken de brief niet waarin het besluit staat. Het is nu onzeker wat er gaat gebeuren. We zijn in afwachting van wat de gemeente gaat doen, het initiatief ligt bij hen', zegt Sjoerd Dijs namens de projectontwikkelaar.

Verbeek had het verwacht

Wethouder Michiel Verbeek (D66) is niet verrast door het besluit van Groningen en Ten Boer. 'Je kan het plan nou eenmaal niet zomaar ingrijpend wijzigen', laat de bestuurder desgevraagd weten. 'Ik neem dit niemand kwalijk, dit is een logisch gevolg van de doorgevoerde wijzigingen. Het college had de aanpassingen al afgewezen.'

D66 heeft goede hoop

De doorgevoerde wijzigingen kwamen grotendeels uit de koker van collegepartij D66. Raadslid Wil Legemaat is niet geheel verrast door de bezwaren van de fusiepartners.

'Het is niet gezegd dat het nieuwbouwproject nu niet doorgaat. Maar er was in de gemeenteraad totaal geen support voor het originele plan', aldus Legemaat. 'Met de doorgevoerde wijzigingen is gelijk duidelijk wat onze bezwaren zijn. Het lijkt ons een goede zaak dat er een betere oplossing komt.'

Naast appartementen is er in de originele plannen van Explorius ook ruimte voor winkels en horeca.

Omwonenden zijn opgelucht

De bewoners die vanuit hun achtertuin op het nieuw te bouwen gebouw zouden uitkijken zijn opgelucht nu het bouwproject op de lange baan wordt geschoven.

Deze video met omwonenden maakten we in februari:



Onder buurtbewoners werd het bouwproject al gekscherend het Harener Forum genoemd.

'We zijn hier echt blij mee, want nu wordt er echt gekeken naar wat er in het centrum moet komen', zegt buurtbewoner Joshua Peper namens de omwonenden aan de aangrensende Molenweg. 'We zijn allemaal heel erg bereid om mee te denken aan een mooie invulling voor het plein.'

