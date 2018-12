Deel dit artikel:













Problemen op A7 bij Foxhol voorbij; linkerrijstrook is weer open File op de A7 (archief) (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

De linkerrijstrook van de A7 in de richting Duits grens-Groningen ter hoogte van Foxhol is weer open. Op die plek was maandag aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd.

Rond kwart voor zeven in de avond stond er een file van drie kilometer, meldde de ANWB. Een half uur later was de weg weer open en de file opgelost.