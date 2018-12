Failliet Coops en Nieborg maakt doorstart

Het constructiebedrijf Coops en Nieborg in Hoogezand maakt een doorstart. Ruim vijftig personeelsleden kunnen in het nieuwe bedrijf aan de slag.

Coops en Nieborg ging eind november failliet. Daardoor raakten tachtig medewerkers hun baan kwijt. Het Hoogezandster constructiebedrijf werd meegesleurd in het bankroet van scheepswerf Barkmeijer in Stroobos. Bovendien had Coops en Nieborg veel geld verloren met investeringen in de eigen ontwikkeling van offshore kranen.



Luiken en kranen

Coops & Nieborg fabriceerde tot het faillissement dekluiken, luikenkranen en ladingkranen. Scheepswerf Ferus Smit, met vestigingen in Westerbroek en het Duitse Leer, schiet nu te hulp met een financiële injectie, waarmee een doorstart mogelijk is.

Opgelucht

Vakbondsbestuurder Albert Kuiper van FNV Bondgenoten zegt dat het personeel opgelucht is over de nieuwe start. 'Maar je kunt je voorstellen wat de sfeer is wanneer de helft van de collega's afvalt', plaatst hij als kanttekening.

