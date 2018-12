Scheepsbouwer Ferus Smit redt failliet Coops en Nieborg (update)

Het constructiebedrijf Coops en Nieborg in Hoogezand kan dankzij een overname door scheepswerf Ferus Smit een doorstart maken. Ruim vijftig personeelsleden kunnen in het nieuwe bedrijf aan de slag.

Coops en Nieborg ging eind november failliet. Daardoor raakten ruim tachtig medewerkers hun baan kwijt. Het Hoogezandster constructiebedrijf werd meegesleurd in het bankroet van scheepswerf Barkmeijer in Stroobos. Bovendien had Coops en Nieborg veel geld verloren met investeringen in de eigen ontwikkeling van offshore-kranen.

Korte tijd

Meerdere partijen hadden belangstelling voor een koop van Coops en Nieborg, dat dekluiken, luikenkranen en ladingkranen maakt. Kandidaten hadden moeite met de korte tijd die curator Pieter Lettinga hen beschikbaar stelde om te beslissen. 'Dat was nodig, want we wilde niet dat bekwaam personeel vanwege een lange overnameperiode zou vertrekken', zegt Lettinga.

Wat is de waarde?

Bovendien vonden andere partijen Coops en Nieborg moeilijk op waarde te schatten. 'Het bedrijf heeft een aantal projecten onder handen die niet zo eenvoudig op geld zijn te waarderen', verklaart de curator. Zo is er de onzekerheid rond het voortbestaan van Barkmeijer, waar Coops en Nieborg een laad- en lossysteem voor fabriceert.

Voor Ferus Smit speelde dat in mindere mate omdat beide bedrijven al langer nauw gelieerd zijn. Ferus Smit, dat schepen bouwt in Westerbroek en het Duitse Leer, is al lange tijd een belangrijke opdrachtgever voor Coops en Nieborg.

Directeur blijft zitten

De doorstart wordt gemaakt met de zittende directie van Coops en Nieborg waarbij de leiding in handen blijft van directeur Henk Reinek. Die is al sinds 1984 bij de onderneming betrokken. 'Hij weet heel goed hoe scheepsluiken gemaakt moeten worden', zegt curator Lettinga. 'En hij weet ook welke fouten er zijn gemaakt, als die al zijn gemaakt.'

Lettinga verwijst naar het initiatief van Coops en Nieborg kranen te ontwikkelen voor de offshore-markt, een nieuwe markt voor het bedrijf en waar hele andere bouweisen gelden.

'Het bouwen van dekluiken en luikenkranen, dat heeft Coops en Nieborg altijd heel goed gedaan. Maar toen de markt voor de bouw van schepen dun werd, hebben ze ook andere activiteiten ondernemen, daar hebben ze veel leergeld voor betaald.'

Opluchting

Vakbondsbestuurder Albert Kuiper van FNV Bondgenoten zegt dat het personeel opgelucht is over de nieuwe start. 'Maar je kunt je voorstellen wat de sfeer is wanneer de helft van de collega's afvalt', plaatst hij als kanttekening.

Curator Lettinga is tamelijk optimistisch over de vooruitzichten. 'Het is mooi dat er direct werk voor vijftig mensen is. Als het straks weer wat gaat lopen kan het zo maar zijn dat dat aantal weer groeit.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van curator Pieter Lettinga

