Informatieavond over windmolens afgelast vanwege zorgen om de veiligheid

De informatieavond die komende donderdag in Tweede Exloërmond zou worden gehouden over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, gaat niet door.

Volgens de initiatiefnemers kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, na een oproep van Platform Storm.

Platform Storm is fel tegen de komst van het windpark langs de Gronings-Drentse provinciegrens, waarvan de bouw in januari begint.

'Suggestieve advertentie'

In een volgens de initiatiefnemers 'suggestieve advertentie' riep de actiegroep mensen op om naar de informatiebijeenkomst te komen. Er zou gesproken worden over de invloed van de windmolens op de gezondheid van omwonenden. Maar dat punt stond helemaal niet op de agenda; omwonenden zouden bijgepraat worden over de bouwplannen.

'Inwoners kind van de rekening'

De initiatiefnemers van het windpark 'betreuren ten zeerste' dat de informatieavond is afgelast en 'beseffen dat een grote groep inwoners nu het kind van de rekening is, omdat deze mensen nu niet de informatie krijgen waar zij belang bij hebben'.

Het houdt Platform Storm 'ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de inwoners nu op deze wijze worden geschaad'.

Lees ook:

- Bouw windpark Veenkoloniën begint in januari