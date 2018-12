Zandtsters zijn het wachten beu: 'Ons leven staat al jaren stil'

'Ik zie hier allemaal ambtenaren rondlopen. Wat doen jullie? Ga aan het werk', zegt een inwoner van 't Zandt tijdens een informatiebijeenkomst over de versterkingsoperatie. De Zandtsters willen actie.

De gereformeerde kerk van het dorp zit tot de nok aan toe vol met Zandtsters die worden bijgepraat door de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over hoe de versterkingsopgave volgend jaar verder gaat. Maar de mensen hebben er weinig vertrouwen in.

'We kunnen geen kant op'

'Al jaren hoor ik dat mijn huis wordt verstevigd. Al die tijd is er nog niks gebeurd', zegt een boze man uit de zaal. 'Ons leven staat al jaren stil. We kunnen ons huis niet verkopen, want wie wil nou een woning die mogelijk versterkt moet worden? Verbouwen is ook geen optie. We kunnen geen kant op.'

Zoals voor zoveel inwoners van het aardbevingsgebied is dit de zoveelste informatiebijeenkomst over de versterking. 'Er moet nu écht wat gebeuren', zegt een man die al heel zijn leven in 't Zandt woont en in een geel hesje naar de informatiebijeenkomst is gekomen. Het is een knipoog naar de protesten in onder meer Frankrijk, België en ook ons land. 'Ik ben het niet eens met hoe de zaken nu lopen. Dit kan zo niet langer', legt hij uit.

Minister trapte op de rem

Het aardbevingsbestendig maken van huizen heeft maandenlang stil gelegen nadat minister Eric Wiebes (VVD) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de rem trapte. De reden is dat hij maart dit jaar bekend maakte dat de gaswinning naar nul gaat. Daarmee moet ook de kans op een zware aardbeving minder worden en hoeven er mogelijk minder huizen versterkt te worden.

Het levert alleen maar een zaal ontevreden mensen op Bezoeker informatieavond

Geen vertrouwen

In 't Zandt moeten ze het eerst zien en dan geloven. De minister kan uit het aardbevingsgebied weinig steun verwachten voor zijn besluit. 'Het levert alleen maar een zaal ontevreden mensen op. Waarom is er gewoon niet doorgegaan met de woningen waarvoor al plannen waren?', vraagt een inwoonster.

Een medewerker van de NCG reageert op persoonlijke titel: 'Ik ben het helemaal met u eens. Maar we zitten nou eenmaal in de situatie zoals die is.'

Een andere man uit de zaal reageert: 'U heeft zo makkelijk praten. Maar het vertrouwen is weg. Ik heb niet het gevoel dat u er voor ons bent.'

Wethouder Pier Prins (CDA) van de gemeente Loppersum onderbreekt de ontstane discussie. 'Wiebes had inderdaad door moeten gaan met de versterking.'

Omstreden rekenmodel

Het ging deze avond ook veel over het omstreden rekenmodel van de NAM dat als basis wordt gebruikt voor de nieuwe versterkingsoperatie. Aan de hand van het theoretische computermodel wordt bepaald welk veiligheidsrisico een bepaalde groep huizen heeft in het aardbevingsgebied.

De afgelopen tijd is gebleken dat er grote vraagtekens zijn over de betrouwbaarheid van deze methode. Ook de Zandtsters vertrouwen het niet.

'Versterken op basis van een computermodel? Hallo, we wonen hier in de echte wereld', zegt een inwoonster. Een ander reageert: 'Het rekenmodel is een lachertje. Straks blijkt dat daardoor alles uit de duim is gezogen en moeten we weer opnieuw beginnen.'

'Alle huizen geïnspecteerd'

De inwoners vragen zich af of de NCG wel weet waar het mee bezig is. 'Ja, dat weten we', licht een medewerker toe. 'Het model zegt niks over de individuele veiligheid van een woning. We gebruiken het alleen om te prioriteren. Alle huizen worden ook geïnspecteerd.'

Verder belooft de NCG'er dat als 'aan alle randvoorwaarden is voldaan er tempo gemaakt kan worden'. Maar tijdens de avond blijkt dat voor de belangrijkste voorwaarden nog geen garanties zijn: geld en capaciteit.

De Zandtsters trekken na twee uur dan ook gezamenlijk de conclusie: 'Deze avond zetten we weer een stap achteruit.'

Dinsdagavond is het de beurt aan de inwoners van Loppersum. Het is de tweede van de in totaal veertien bijeenkomsten die de gemeente dit jaar nog houdt.

