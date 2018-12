Dit zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligerprijs

Speelweek Leek, MuzeeAquarium Delfijl, stichting De Brug regio Veendam en zorgboerderij De Mikkelhorst uit Haren zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligerprijs, zo is maandagavond op het provinciehuis bekendgemaakt.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar reikte de prijzen uit. 'Met deze prijs waardeert de provincie het vele goede werk dat deze vrijwilligers verzetten. Het vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze samenleving.'

Geldbedrag

De winnaars werden beloond met een bedrag van drieduizend euro. De andere genomineerden, Kinderspeelweek Loppersum, buurthuis Jipsinghuizen, loopgroep Bedum en ZorgSaam Oldehove, kregen een aanmoedigingsprijs van duizend euro.

Winnaars per categorie

Speelweek Leek won in de categorie Jeugd, MuzeeAquarium Delfzijl in de categorie Leefbaarheid, Stichting De Brug regio Veendam in de categorie Sport en Zorgboerderij de Mikkelhorst in de categorie Zorg.