Vos eet buikje rond op Landgoed Nienoord: 'De dieren zijn verdwenen' Dierenverzorgers Mike en Ria van der Most (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het hertenkamp op Landgoed Nienoord in Leek wordt bedreigd door een vos die in de omgeving leeft. Er worden regelmatig dode dieren aangetroffen, zegt verzorger Mike van der Most.

'Tien kalkoenen, acht pareldhoenders en 35 kippen, zoveel zijn er al verdwenen. In drie maanden tijd. Dat is ongeveer om de dag. Hij heeft er inderdaad goed van kunnen eten', stelt hij. 'Van de grote kalkoen van twaalf kilo, daar is het hoofd vanaf gebeten. Maar alle andere dieren zijn gewoon verdwenen.' Ik wordt er wel een beetje treurig van Verzorger hertenkamp Toch heeft Van der Most in zekere zin begrip voor de vos: 'Als je jongen hebt, dan moet je natuurlijk goed eten. Maar ik heb liever dat 'ie wilde dieren vangt, eigenlijk. Ik word er wel een beetje treurig van, eigenlijk zou de natuur met elkaar samen moeten kunnen leven.' 'Ik zou kunnen gaan jagen, maar dat vind ik geen optie. Het liefst maak ik de stallen vosdicht. Dat kan met een automatische hokopener. 's Ochtends gaat de deur dan automatisch open, dan komt de vos toch niet. Als het donker wordt gaat de deur dan weer netjes dicht. Dat kan met zonnepanelen en accu's. Dat kost ongeveer 1.500 euro.' Wit damhertbok in het hertenkamp

IMAGE:[https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/181211_1037_nienoord2.jpg] Hulp De Rotaryclub Roden-Leek heeft met het hertenkamp te doen en heeft hulp aangeboden, zegt lid Fernande Riemens. 'Wij gaan geld inzamelen op de kerstmarkt op Nienoord, aanstaande zondag. Een kraampje met streekproducten. En met de opbrengst kunnen we ze sponsoren. Dat lijkt me een goeie stap in de richting wat betreft dat bedrag.'