N378 door ongeluk later open dan verwacht (update) (Foto: Van Oost Media)

De N378 is tussen Gasselternijveen en Stadskanaal in beide richtingen afgesloten na een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen. Rond 17.00 uur is de weg weer vrij, verwacht de ANWB.

Niemand raakte gewond, maar de vrachtwagen belandde op de kant in een sloot. De wagen vervoerde aardappelen. Die liggen voornamelijk in de bosjes langs de kant van de weg.