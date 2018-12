Pakkettensorteercentrum zit aan taks door decemberdrukte

Het pakkettensorteercentrum in Kolham heeft rond Black Friday en Sinterklaas 62.000 pakjes per dag verwerkt. Dat is het maximum aantal pakjes dat het centrum aankan.

Vorig jaar werden in dezelfde tijd nog 50.000 pakjes per dag verwerkt.

Puzzelen

'We hadden dit jaar wel tussen de 55.000 en 60.000 pakjes verwacht, maar de piek op Black Friday was wel enorm', zegt depotmanager Marja Wietsma. 'Het is ons gelukt om alles weg te krijgen, maar het was wel puzzelen met de ruimte.'

Extra maatregelen

Om de enorme stroom pakketjes aan te kunnen, zijn extra sorteerders en chauffeurs ingezet. 'Deze extra maatregelen verwachten we volgende week rond Kerst weer nodig te hebben, maar de piek ligt wel echt rond Black Friday en Sinterklaas', denkt Wietsma.

Toekomst

Er worden steeds meer pakjes verstuurd in ons land. Het pakkettensorteercentrum in Kolham is vijf jaar oud. Het afgelopen jaar zijn nog drie van dit soort centra in ons land geopend. 'Maar richting de toekomst moet wel verder worden gekeken', zegt Wietsma. 'In januari gaan we alweer nadenken over volgend jaar om te zorgen dat we de piek dan ook weer aankunnen.'

