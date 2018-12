Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Verlichting in de Ursuskerk De zon zorgt voor een kleurrijk schouwspel in de Ursuskerk in Termunten (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het regent mooie plaatjes in deze editie van Rondje Groningen. Van de Grote Markt in Stad van een eeuw geleden, tot unieke lichtinval in de Ursuskerk in Termunten.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1) Vroeger... Omdat oude beelden van onze schitterende provincie nooit vervelen.

Overigens is de drijvende kracht achter dit account ook actief op Instagram. Dat levert onder andere deze mooie plaatjes op.

2) Hanze-sporters Studeren en topsport gaan voor sommigen hand in hand. Dat verdient een tegeltje.

3) Ode aan Erik 'Jeronie' illustreerde onder anderen Ede Staal, maar ook Wesley Sneijder. Deze keer valt onze eigen Erik Hulsegge een illustratie ten deel.

4) Virtueel trainen Ondertussen helpt de techniek de brandweer een handje.

5) Smok van Marlene Marlene Bakker kende een succesvol jaar. Tied veur een dikke smok.

6) Kleurrijke lichtinval Collega Martin Drent werd tijdens zijn werk getrakteerd op dit mooie plaatje.

7) Diefstal bij James Bond Ondertussen op de stoep bij... James Bond.

8) Agenda erbij! Tot slot een agendapuntje. De eredivisie begint volgend seizoen in het eerste weekend van augustus. Mocht de FC alsnog kampioen worden, dan mogen de Groningers eind juli al aan de bak in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

9) Dat je het even weet Tot slot nog een weetje van collega Sander Slager. Doe er je voordeel mee.

Rondje Groningen is er woensdag weer. En donderdag. En vrijdag. Zoals jullie van ons gewend zijn.