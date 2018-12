Deel dit artikel:













Hoe vraag je je vrouw ten huwelijk? Zo dus, in de bios! (Foto: Youtube)

Reuzetrots is ze, Sharonn Kruize, kersvers verloofde van haar toekomstige vrouw. Ze is ten huwelijk gevraagd, maar niet op een alledaagse manier. Ze werd verrast in de bioscoop in Groningen, waar haar vriendin het aanzoek deed. Het mooie is: alles is gefilmd!

'Mijn vriendin heeft dit maanden geleden al voorbereid', schrijft Sharonn Kruize onder de video die op Youtube is gepubliceerd. 'Na een etentje met twee goede vrienden gingen we nog een filmpje pakken. Toen we in de grote zaal van de bios zaten, voelde ze zich zogenaamd opeens niet lekker.' 'Ze ging naar de wc, maar terwijl ze op de wc zat, begon een film die ze voor mij had gemaakt. Iedereen waar ik van hou was op het grote scherm te zien. Na afloop stond ze opeens op het podium en vroeg ze me ten huwelijk.' Volgens LC de Jonge, die het aanzoek deed, zei Sharonn al 'ja' voordat ze de vraag had afgemaakt. Bekijk de video hier: