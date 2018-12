Informateur adviseert coalitie van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA in Stad (update)

De coalitie in de nieuwe gemeente Groningen moet als het aan informateur Ineke van Gent ligt, bestaan uit GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA. Dat schrijft Van Gent (GroenLinks) in haar eindrapport.

Uit het eindverslag, dat de naam Veuroet draagt, blijkt dat de SP ook in de race is geweest voor een plek in het college. Gedurende het tweede gesprek bleek de partij geen coalitiekandidaat te zijn. Van Gent had twijfels of de SP wel de overstap kon maken van een oppositiepartij naar een partij met bestuurlijke verantwoordelijkheid.

'Alles afwegende zie ik geen stabiele, collegiale coalitie met de SP ontstaan waar duidelijk wordt gekozen voor vergroening en vernieuwing in het sociale domein', aldus van Gent in haar eindrapportage.

25 zetels

Als het college in die samenstelling aantreedt, heeft het 25 zetels. De nieuwe gemeente Groningen heeft in totaal 45 zetels. De nieuwe gemeente is een fusie van Groningen, Haren en Ten Boer.

GroenLinks was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, de partij steeg van 4 naar 11 zetels. Met die winst is het de grootste partij van de gemeente Groningen geworden. De partij van lijsttrekker Glimina Chakor stootte daarmee D66 van de troon, die partij verloor zetels en ging van 9 naar 5.

ChristenUnie in plaats van VVD

Het huidige college in Stad heeft nagenoeg dezelfde samenstelling. Alleen de ChristenUnie is nieuw. De partij neemt de plek in van de VVD.

Grote teleurstelling bij SP

De teleurstelling bij de fractie van SP is groot nadat blijkt dat GroenLinks de samenwerking met de socialisten niet ziet zitten. 'We zijn zeer teleurgesteld. GroenLinks kiest hiermee opnieuw voor D66. Ze gaan nu gewoon doormodderen zoals ze de afgelopen 4 jaar hebben gedaan', laat Dijk desgevraagd weten. 'Met dit college gaan ze niet over links en ook niet zo progressief mogelijk als de partij vlak na de verkiezingsuitslag zei. Als ze echt iets wilden veranderen en echt over links wilden gaan hadden ze wel voor ons gekozen.'

Woensdag debatteert de nieuwe gemeenteraad over de bevindingen van Van Gent.

