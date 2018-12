Waddenvereniging gaat extra onderzoek doen naar visstand in de Eems

De Waddenvereniging gaat extra metingen uitvoeren van de visstand in de Eems. Volgens de natuurinstantie levert het huidige onderzoek te weinig informatie op.

Al tien jaar wordt er onderzoek gedaan naar de visstand in de Eems tussen Groningen en Duitsland. Dat gebeurt met twee metingen per jaar op drie verschillende plekken.

Haringen

De Waddenvereniging wil weten of er zich in die periode ook veranderingen hebben voorgedaan in de visstand. Het blijkt dat met name het aantal haringen groeit en de Eems een soort kraamkamer is voor de haring.

Eén Duitse visser

Verder zijn de resultaten summier en is de onderzoeksmethode, het vangen met een speciaal net, vrij duur en erg specialistisch. Maar één Duitse visser kan op die manier vis vangen.

Daarom komen er zeven extra metingen en worden andere lokale vissers ingezet om op een goedkopere manier onderzoek te doen.