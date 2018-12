Lopend Vuur: Een kerstpakket is voor mij een belangrijke waardering

Kerstpakkettenleveranciers merken dat werkgevers dit jaar meer geld uitgeven aan kerstpakketten dan voorheen. Dat meldt het AD.

Zat het gemiddelde bedrag voorheen op zo'n 35 euro, nu is dat 50 tot 60 euro per pakket.

Een andere conclusie: het ouderwetse pakket is weer in en de cadeaubon raakt uit.

Wat is jouw mening over het kerstpakket?



Praat mee!

Of krijg je liever iets anders? Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Helm op of niet?

Dinsdag stelden we in ons Lopend Vuur: Snorfietsers moeten verplicht een helm dragen. Na 3.619 stemmen blijkt dat 66 procent het hiermee eens is.