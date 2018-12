EOD brengt gevaarlijke stof van RUG tot ontploffing: 'Eind goed, al goed'

De gevaarlijke stof die er maandag voor zorgde dat een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moest worden ontruimd, is tot ontploffing gebracht. Het ging om twee blikken picrinezuur van in totaal ongeveer een kilo.

'Picrinezuur is ontploffingsgevoelig. Die blikken stonden al enige jaren in een kast in het lab van het Natuur- en Scheikundegebouw', weet RUG-woordvoerder Jorien Bakker. 'Die stof moet je niet zo lang op een plek hebben staan. Er wordt daar veel met chemische stoffen gewerkt en het kan zijn dat iemand het over het hoofd heeft gezien.'

Geen gevaar

'Gelukkig is het bij een routinecontrole ontdekt. Daarna hebben we meteen besloten actie te ondernemen. Studenten en personeel hebben geen gevaar gelopen. Het stond daar al meerdere jaren. Zolang je er niet mee gaat schudden of lopen, is er niets aan de hand', aldus Bakker.

Eind goed, al goed Jorien Bakker - woordvoerder RUG

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft de stof op een braakliggend terrein achter het gebouw tot ontploffing gebracht. 'De wens van de EOD is dat stoffen altijd zo dichtbij mogelijk onschadelijk worden gemaakt', vervolgt ze. 'Gelukkig zijn we hier grondwerk aan het doen voor een nieuw gebouw en dat was heel geschikt om het hier te doen. Eind goed al goed', besluit Bakker.

Als je over een drempel rijdt, kan het al klappen Marcel - ruimer EOD

Wat is picrinezuur? Picrinezuur is een stof die onder bepaalde omstandigheden voor explosiegevaar kan zorgen. Marcel, één van de ruimers van de EOD: 'Er worden bijvoorbeeld medicijnen mee gemaakt, maar het wordt ook gebruikt om aderen te kleuren, zodat je de bloedsomloop ziet. En Duitsers gebruikten het in de Tweede Wereldoorlog als springstof'.

'Als picrine vloeibaar is, is het niet gevaarlijk. Maar het was zo oud dat het niet meer vloeibaar is, het zijn nu kristallen geworden. En als je een kristal kraakt, dan zou het kunnen klappen. Als je over een drempel rijdt, kan dat al', aldus Marcel (EOD). 'Daarom hebben we er voor gekozen het hier te doen.'

De ontploffing verliep volledig naar wens. Overigens ging het niet om een grote explosie, zoals op onderstaand filmpje is te zien.



