Bewakingsbeelden van overval snackbar in Opsporing Verzocht (Foto: Opsporing Verzocht)

In het tv-programma opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van een overval die op 1 september juni plaatsvond op een snackbar in de Helper Weststraat in Groningen. Het gaat om beelden van een bewakingscamera. Ook is er geluid opgenomen.

Bij de overval drongen drie daders, onder wie mogelijk een meisje, rond 22:00 uur de snackbar binnen en bedreigden het personeel met een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Na een greep in de kassa gingen ze er vandoor. In de omgeving werd gezocht door agenten, maar van het drietal was geen spoor meer te bekennen. Om meer informatie te krijgen heeft de politie zich gewend tot Opsporing Verzocht. De uitzending is dinsdagavond om 20:30 uur.