Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Brand bij kerncentrale Lingen woedde toch in nucleaire deel' Hulpdiensten bij de brand van vorige week (Foto: Herman van Oost)

De brand in de kerncentrale in Lingen woedde afgelopen donderdag tot in het nucleaire deel van de fabriek. Daags na de brand werd dit nog ontkend.

Een woordvoerder van het Duitse Minister van Milieu spreekt van een misverstand in de communicatie. 'De radioactiviteit was minimaal', zegt de woordvoerder tegenover de NDR. Na de brand is de lucht in de omgeving gecontroleerd. Daar werd geen verhoogde concentratie gemeten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het bedrijf ANF levert brandstof met uranium, onder andere aan reactoren in Belgische kerncentrales. De centrale op zo'n vijftig kilometer van Ter Apel levert brandstof met uranium, onder andere aan reactoren in Belgische kerncentrales. Lees ook: - Brand bij kerncentrale in Lingen (update)