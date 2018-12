Waar is de schaftkeet van Staatsbosbeheer?

De keet die is gestolen is van hetzelfde type als op de foto (Foto: Staatsbosheer)

Staatsbosbeheer zit met de handen in het haar na de diefstal van een schaftkeet. De keet werd vorige week gestolen aan de Beldam, vlak bij Marum.

Het mobiele huisje bood onderdak aan verstandelijk beperkte cliënten van De Zijlen, die voor Staatsbosbeheer werkzaamheden uitvoeren. In de keet drinken ze koffie of thee, eten ze hun broodje en schuilen ze tegen de regen.



'Het is waardeloos'

Marieke de Boer van Staatsbosbeheer baalt stevig van de diefstal: 'Het is waardeloos. De Zijlen heeft zelf ook een keet, maar deze keer waren ze met een grotere groep. Daarom hebben we onze keet naast die van hun gezet, zodat er voor iedereen plek was. Maar nu onze keet weg is kan dat niet meer.'

Volgens De Boer stond de schaftkeet een eind achteraf op een pad achter een woning: 'Je moet er bekend zijn om te weten waar het is.'

Normaal is de keet van Staatsbosbeheer tegen diefstal beveiligd met een disselslot, maar die zat er deze keer niet op.

'We willen hem graag terug'

De Boer hoopt dat mensen de keet ergens hebben zien staan en tips willen doorgeven aan Staatsbosbeheer. 'We willen hem graag terug en de mensen van De Zijlen ook. Zeker in deze tijd van het jaar is zo'n keet belangrijk.'

Het gaat om een groene keet, met een rondlopend dak. Op de keet staat het logo van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal.