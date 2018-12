Deel dit artikel:













Muntendammer zakenman eist dikke ton van justitie na vrijspraak voor drugshandel (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 41-jarige ondernemer uit Muntendam eist ruim 104.000 euro van justitie, omdat hij in 2015 onterecht is opgepakt voor hennephandel. In mei dit jaar sprak de rechtbank hem vrij.

De man claimt de schadevergoeding onder meer vanwege het verlies van inkomsten en imagoschade. In 2015 viel de politie bedrijfspanden van hem en zijn broer (52) in Nieuwe Pekela binnen. Daar werden resten van hennep gevonden. Ook in de huizen van de broers werden invallen gedaan. Bij de jongste Muntendammer vond de politie vier nepwapens. Alleen straf voor wapens Behalve die wapens, die strafbaar zijn omdat ze op echte lijken, nam het Openbaar Ministerie (OM) veel spullen in beslag, waaronder cash geld en sieraden. Ook werd beslag gelegd op het huis van de 41-jarige man. Het OM had aangekondigd de illegale winst van de hennephandel te willen afpakken. Tot die tijd zou de man zijn spullen niet terugkrijgen. Boete van duizend euro Maar vlak voor de zitting meldde het OM dat het die zogenoemde ontnemingsvordering introk en hij alles kon ophalen. De rechtbank veroordeelde de man alleen voor de nepwapens. Voor hennephandel was te weinig bewijs. Hij kreeg een voorwaardelijke boete van 1.000 euro. Zijn oudere broer kreeg een werkstraf, maar alleen voor wapenbezit en een hennepkwekerij die hij in 2009 had. Ook bepaalde de rechtbank dat hij ruim vier ton aan illegale winst moet betalen aan de staat. Daartegen is de oudste Muntendammer in beroep gegaan. Imagoschade De jongste broer komt nu met een schadeclaim, omdat hij naar eigen zeggen 92.000 euro is misgelopen. Dat komt om dat na de politie-invallen in februari 2015 meerdere vergunningen van de broers afgepakt. Daardoor konden ze hun werk - het verhuren van panden, horecaspullen en gokautomaten – niet meer doen. Ook leed hij volgens zijn advocaat imagoschade, omdat de zaak in de media kwam.