Voorgestelde coalitie wil weer praten over de aanleg van een tram

Alle partijen in de voorgestelde coalitie van de nieuwe gemeente Groningen willen weer praten over de komst van de tram in de stad. Dat blijkt uit het door informateur Ineke van Gent geschreven eindverslag.

Het nieuwe stadsbestuur zal vermoedelijk bestaan uit GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie, dat is althans het voorstel van Van Gent (GroenLinks).

Eerste gesprekken zijn gevoerd

Van Gent publiceerde dinsdagochtend haar verslag onder de naam Veuroet. De beoogde coalitie heeft zaterdag 8 december de eerste verkennende gesprekken gevoerd, dat werd gedaan onder aanvoering van de informateur. Na de gemeenteraadsverkiezingen is GroenLinks de grootste partij in Stad geworden, ze groeiden van 4 naar 11 zetels.

De tram

D66 is het meest terughoudend als het gaat om de aanleg van een tramlijn. De partij vraagt zich af het verstandig is om veel geld uit te trekken voor een tram terwijl de ontwikkeling rondom vervoer zich in rap tempo opvolgen.

Van GroenLinks is al langer bekend dat ze fan zijn van de tram, alhoewel ze niet perse een tram willen aanleggen om het vervoer in de stad te verbeteren. PvdA laat weten dat het opstarten van de tramdiscussie geen 'taboe' is. ChristenUnie was in het verleden voor de komst van de tram, dat zijn ze nog altijd.

Lastenverhoging

Verder blijkt uit het eindrapport dat de partijen sluiten een lastenverhoging voor de inwoners niet uitsluiten. Op die manier willen ze de kas van de gemeente aanvullen. Of de lastenverhoging er daadwerkelijk gaat komen is nog niet duidelijk, het wordt in elk geval niet uitgesloten.

PvdA grote favoriet

Uit de bevindingen van Van Gent blijkt dat GroenLinks van meet af aan heeft gekoerst op een college met in ieder geval PvdA aan de zijde. VVD en Partij voor de Dieren zijn na de eerste gespreksronde in 'de wachtkamer' geplaatst. De VVD was geen eerste keus voor het vormen voor een coalitie, omdat meerdere partijen twijfelden of de liberalen zich progressiever en groener zouden opstellen. Het huidige coalitievoorstel was ook de gedroomde variant van GroenLinks.

Geen wachtkamer en geen plek voor SP

SP kwam in eerste instantie niet in de wachtkamer terecht. Het tweede gesprek resulteerde voor de socialisten niet in een mogelijke collegeplek. Van Gent had teveel twijfels of de partij zou kunnen overschakelen van het voeren van oppositie naar het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ook GroenLinks liet tijdens het eerste gesprek weten te twijfelen aan een samenwerking met de partij van Jimmy Dijk.

Aantal wethouders

Het ligt voor de hand dat het aantal wethouders zal groeien van 5 naar 7. GroenLinks en PvdA stellen voor om GroenLinks 3 wethouders te laten leveren, PvdA 2 en D66 en ChristenUnie beiden 1.

Woensdag praat de nieuwe gemeenteraad over het eindrapport van de informateur.

