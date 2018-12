Jeugdsoos Oostwold creëert zelf een onderkomen voor jongere jongeren

Het jongerencentrum in het Oldambster Oostwold krijgt er een afdeling voor jongere jongeren bij. In de ruimte naast de huidige jeugdsoos wordt een plek gecreëerd voor de jeugd van veertien tot en zestien jaar.

De Oostwolmer jongeren gaan dit zelf inrichten en opknappen. Ze hebben van de gemeente Oldambt hiervoor een subsidie gekregen.

'We merken dat het voor de leeftijden van 14 tot en met 16 jaar soms best lastig is om zich aan te sluiten bij de oudere jongeren van 17 jaar en ouder', zegt Romke Smit, bestuurslid van het Jeugd Team Oostwold.

SAmen optrekken

'We willen de ruimte schilderen en van een nieuw interieur voorzien, het moet een soort van huiskameridee worden. De tussendeur blijft open, we willen niet dat het een aparte ruimte wordt. Samen optrekken is het doel van het jongerencentrum, met een plek voor iedereen', aldus Harm Jan Boer, ook bestuurslid van het JTO.