Coffeeshop New Generation aan de Hogelandsterweg in Farmsum mag ook volgend jaar wiet en hasj aan de man brengen.

De gemeente Delfzijl heeft de gedoogverklaring voor de coffeeshop met een jaar verlengd.

New Generation is de enige coffeeshop in de gemeente Delfzijl. In het verleden moest de coffeeshop al een keer op last van de burgemeester sluiten en een keer verhuizen.