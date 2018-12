Deze dag: Het feest van het Groninger lied

Voor het eerst werd het een avondvullend televisieprogramma. De muzikale voorkeuren van Groningen, vertaald in de hitlijst 'Alle 50 goud', werden opgenomen in een feestelijk decor op deze dag in de geschiedenis, 12 december 2000.

Het begon allemaal drie jaar daarvoor met een idee van radiotechnicus/muziekredacteur Rolf Schreuder. Hij kwam van Radio Drenthe, dat jaarlijks de 'Top 100 aller Drenten' uitzond. Waarin ook bands als Queen en The Eagles genoteerd stonden. Rolf maakte zijn collega's enthousiast voor een hitlijst, die exclusief uit Groningstalige en Nederlandstalige nummers moest bestaan. Andere streektalen mochten ook, als het maar 'verstaanbare muziek' was.

De benaming 'Alle 50 goud' is een vondst van radiotechnicus Joop Tap. De destijds populaire langspeelplaten met grote hits onder de titel 'Alle dertien goed' brachten hem op het idee. Digitaal stemmen was nog niet aan de orde: briefkaarten met voorkeuren stroomden binnen in de decembermaand.

De hitlijst van radio Noord kent vanaf de eerste aflevering een constante: Ede Staal staat met 't Het nog nooit zo donker west' op de eerste plaats. Bijna 20 duizend mensen nemen jaarlijks de moeite om hun favoriete nummers door te geven. Een 'fantastisch aantal' vindt Gertjan van Stralen die de stemmen telt en de liedjes op de juiste plaats zet.

Hij verbaast zich erover dat, terwijl het Gronings het moeilijk heeft, de liedjes in de streektaal populairder dan ooit lijken. Want was er in de beginjaren van 'Alle 50 Goud' nog ruimte voor Jannes of Jan Smit in de top-tien, sinds 2008 is die puur Groningstalig.

Ede Staal staat stabiel op 1, meestal gevolgd door Wia Buze. Toch is er constante instroom van nieuwe (Groningse) liedjes. Gertjan van Stralen hoopt op veel stemmen voor 'Het gras van het Noorderplantsoen' van Ralf Poelman. Rolf Schreuder gaat voor een klassieker: 'Ik goa mien aigen weg' van Johan Raspe.

Op oudejaarsdag komen tussen 12.00 en 17.00 uur alle vijftig gekozen nummers voorbij op radio en TV Noord. Een gala zoals achttien jaar geleden voor het eerst werd gehouden, bestaat niet meer. De opnames daarvoor vonden plaats in het Kielzog in Hoogezand op deze dag in de geschiedenis, 12 december 2000.

Als u wilt stemmen op uw favoriete liedje, klik dan hier.