Omzet bij bedrijven in de noordelijke energiesector daalt

De omzetten van de bedrijven in heel Noord-Nederland blijven stijgen, maar binnen de energietak daalt de omzet. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de energievoorziening zijn de omzetten in Noord-Nederland in het geheel afgenomen. De totale netto-omzet van de energievoorzieningsbranche is met twaalf procent gedaald.

Gasunie

Dit zijn opvallende cijfers omdat juist Noord-Nederland zich op de kaart wil zetten met de transitie naar groene energie. In de provincie Groningen zijn met Gasunie en de centrales in de Eemshaven grote producenten van zowel aardgas als stroom gevestigd.

