Sloop van de afgebrande vleesfabriek in Winschoten is begonnen De sloopwerkzaamheden zijn gestart (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het bedrijventerrein in Winschoten is afgezet met hekken. Achter het ijzerwerk staan een uitgebrand pand, meerdere containers voor het puin en een felgele graafmachine. De sloop van de afgebrande vleesfabriek in Winschoten is dinsdag gestart.

Eind november brak brand uit in het pand aan de Papierbaan. Daarbij raakte niemand gewond. Huidige situatie

Het is een bende op het terrein van het bedrijf. Geknapte ruiten, zwartgeblakerde daken en overal ligt puin. Het pand ligt er verder verlaten bij. Slagerij Hofman, die daar de worstenmakerij had, is tijdelijk verhuisd naar een fabriek in Scheemda. Brand

Op 22 november dit jaar brak een zeer grote brand uit in het pand. Medewerkers van het naastgelegen bedrijf merkten op dat er rook uit het ventilatiesysteem kwam. Zij sloegen alarm. Vlak daarna kwamen meerdere medewerkers van de fabriek naar buiten rennen. Er werd die dag ook een NL-Alert verstuurd. Aan omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te schakelen en uit de rook te blijven. Dat had consequenties voor scholengemeenschappen Dollard College en Ubbo Emmius. De in totaal 1370 leerlingen mochten het schoolgebouw ten tijde van de brand niet verlaten.

