Actiegroep 'Storm Meeden' dumpt 'asbest' als windmolenprotest (update)

Het terrein is afgezet (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Rond de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek heeft de actiegroep 'Storm Meeden' mogelijk asbest gedumpt als protest tegen de komst van windmolens in het gebied tussen Meeden en Muntendam.

Locoburgemeester Anja Woortman (PvdA) van Midden-Groningen werd dinsdagmorgen gebeld door de Gasunie. 'Op dit moment wordt onderzocht of het daadwerkelijk gaat om asbest', zegt Woortman. Dat onderzoek wordt gedaan door de politie en de Omgevingsdienst.

Borden

Behalve het mogelijke asbest zijn er ook borden geplaatst door de actiegroep. Daarop is volgens Woortman de leus 'wie wind zaait, zal asbest oogsten' te lezen. Daarmee refereert de actiegroep aan het spreekwoord 'wie wind zaait, zal storm oogsten'.

Woortman baalt van de actie. 'We weten dat er weerstand is tegen het plaatsen van windmolens en begrijpen die weerstand ook. Maar het dumpen van asbest gaat wat ons betreft te ver.'

Niet in gesprek

De gemeente is volgens Woortman 'niet actief in gesprek' met de actiegroep, bijvoorbeeld om dit soort acties te voorkomen. 'Maar we zijn altijd bereid om met deze mensen te praten.'

Particuliere eigenaren

Het asbest, of materiaal wat daarop moet lijken, ligt op een strook van ongeveer een kilometer berm, voornamelijk op particulier terrein. Volgens Woortman is het de bedoeling dat het zo snel mogelijk wordt weggehaald.

Update: Borden weggehaald

De borden zijn volgens verslaggever Tristan Braakman inmiddels weggehaald, en ook de politie en Omgevingsdienst zijn vertrokken. Een asbestinspecteur wilde niet veel zeggen, maar liet wel weten dat het 'volgens hem wel meeviel'.

Dit bericht is aangevuld met de actuele situatie om 16:30 uur.

Lees ook:

- Hakenkruizen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens