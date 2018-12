Het Geluid van Groningen krijgt 10.000 euro voor herdenking Schnitgerorgel

Het Prins Bernhard Cultuur Fonds stelt 10.000 euro beschikbaar voor de Schnitgerherdenking 2019. Van juli tot en met oktober volgend jaar staat het unieke Groningse orgelbezit centraal.

De Stichting Groningen Orgelland, de Stichting Groningen Orgelstad en Erfgoedpartner wekren samen in in dit festival van het Geluid van Groningen. Gedurende twee weken is Groningen Orgelhoofdstad van Europa.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in totaal 28 projecten een geldbedrag van in totaal 93.000 euro toebedeeld. De stichting Juffertoren Schildwolde kreeg 2.500 euro voor restauratie van de bijzondere toren. Van de Juffertorens zijn er maar twee in onze provincie. Eentje in Schildwolde en een in Onstwedde.

Tweeduizend euro was er voor de Famondio Singers in Hoogezand voor een concertreeks in verschillende musea.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.