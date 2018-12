NS complimenteert FC Groningen-supporters die trein opruimen (update)

De Nederlandse Spoorwegen hebben een compliment uitgedeeld aan FC Groningen-supporters die zondag in de trein van Venlo naar Utrecht zaten.

Dat deelt de supportersvereniging van FC Groningen op sociale media.

'Conducteur onder de indruk'

De supporters moesten in Utrecht overstappen. De NS schrijft in een reactie aan de Supportersvereniging onder meer: 'De conducteur was erg onder de indruk over de sfeer in de trein en over het feit dat voor binnenkomst op station Utrecht met vuilniszakken door de trein werd gegaan.'

Blij verrast

De conducteur van dienst, Ramon Eriks, was blij verrast. 'In Venlo stapte ik in de trein die naar Schiphol Airport reisde. Ik werd erop attent gemaakt dat er zo'n 150 FC Groningen-supporters in de trein zaten. Ze hadden een aantal coupés in beslag genomen', vertelt hij.

Ondanks zijn zeventien dienstjaren bij de NS heeft de conducteur nog niet eerder zoveel voetbalsupporters in de trein gehad. Het was dus even afwachten wat hij zou aantreffen.

'Ik ben een paar keer door de trein gelopen en heb heel veel leuke gesprekken met die jongens gevoerd. Tuurlijk waren ze wat luidruchtig en dronken ze een biertje, maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit.'

'Dit mocht ook wel een keer gemeld worden'

'Toen de trein in de buurt van Utrecht kwam, zag ik de supporters ineens vuilniszakken pakken en alles uit de coupés keurig opruimen. Toen had ik zoiets van: als je iets hoort over voetbalsupporters in de trein is het eigenlijk altijd negatief, dus daarom vond ik dat dit ook wel een keer gemeld mocht worden.'

'Ik vond het zo leuk en heb mijn baas erop attent gemaakt. Die heeft toen een bericht met complimenten richting de supporters gestuurd. Al met al vond ik het gewoon erg tof', aldus Eriks.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de conducteur.