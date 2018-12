Gymzaal wordt toch gesloopt; vechtsportclub teleurgesteld

Het voormalige gymnastieklokaal Flambouw aan de Europaweg in Delfzijl gaat volgend jaar tegen de vlakte. Het pand staat al langer op de nominatie om gesloopt te worden, maar vechtsportclub ATF probeerde dat te voorkomen.

'Alliance of True Fighters' wilde het gymnastieklokaal opknappen en er kickboksles geven voor jongeren. Dat gaat nu definitief niet door.

Mankementen

Op dit moment zit de voedselbank in de gymzaal, maar die kan begin volgend jaar over naar kerkgebouw De Ark, even verderop. Het gebouw heeft de nodige mankementen. Zo had de voedselbank vorig jaar last van lekkages, een kapotte verwarming en een golvende vloer.

ATF geeft op dit moment gratis les in Sportcentrum Imperial in Delfzijl Noord, maar Imperial wil hier op termijn een vergoeding voor. Dat kan de vereniging niet betalen, en daarom kijkt het bestuur naar een ander onderkomen. In Flambouw zag ze het perfecte onderkomen.

Problematische jeugdgroepen

Bij de vechtsportclub komen kinderen die door familie en vrienden ook in aanraking komen met problematische jeugdgroepen in Delfzijl Noord. De jongeren pleegden overvallen, vernielingen en de politie moest in mei nog een waarschuwingsschot lossen bij een aanhouding.

Bij ATF kunnen jongeren hun energie kwijt. Trainer José Marquinez wil ze van jongs af aan op het rechte pad krijgen, en houden.

Wethouder Jan Menninga draagt het initiatief een warm hart toe. Hij kijkt naar mogelijkheden om het op een andere locatie voort te zetten, maar dat lukt volgens hem niet in Flambouw.

Te duur

Uit onderzoek blijkt dat renovatie voor het voormalige gymlokaal te duur is: 150.000 tot 200.000 euro. Daarbij zou de eerste vijf jaar het onderhoud ook nog eens 75.000 euro kosten.

Daarnaast wilde de gemeente een begroting en plan van aanpak zien van ATF, maar die heeft de club niet op tijd opgestuurd.

Geen papieren

Volgens secretaris Annet Klooster van ATF kon de club geen begroting maken, omdat de gemeente geen inspectierapporten en informatie over de huidige exploitatiekosten stuurde.

'Maar we moeten ook eerlijk zeggen: dat plan van aanpak hadden we af moeten hebben. Doordat we nu zoveel kinderen lesgeven, hadden we te weinig tijd om het op tijd en goed op papier te krijgen', zegt Klooster.

'Het blijft bijzonder zuur dat het nu gesloopt wordt. We gaan zeker nog actie ondernemen door een brief te sturen naar het college', aldus ATF.

Woningbouw

De sloopkosten zijn ruim 80.000 euro. De gemeente heeft nog geen plannen voor de grond, maar laat doorschemeren samen met woningbouwcorporatie Acantus te kijken naar woningbouw voor de herontwikkeling van de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord.

Lees ook:

- Politie lost waarschuwingsschot in Delfzijl

- Vechtsportclub dringend op zoek naar nieuw onderkomen