Coalitie Het Hogeland: GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie en PvdA De lijsttrekkers die tijdens de verkiezingen een zetel hebben weten te bemachtigen. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Er is in de gemeente Het Hogeland draagvlak voor een coalitie bestaande uit GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie en de PvdA. Dat is de conclusie van de informateurs Marjan Heidekamp en Henk Jan Schmaal.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

De informateurs hebben met alle partijen gesproken, de standpunten van de partijen zijn vergeleken. 'Deze coalitie kan rekenen op een breed draagvlak, heeft vertegenwoordiging vanuit alle gebieden en is een mix van ervaren en nieuwe bestuurders', aldus de informateurs. PvdA erbij Al eerder gaf GemeenteBelangen aan, een coalitie te willen vormen met het CDA en de ChristenUnie. Daar komt de PvdA dus bij. 'De Pvda is een partij die samen met ons de uitdaging aan wil gaan. We wilden een brede coalitie en rekening houden met de uitslag. We denken met deze partijen recht te doen aan de verkiezingsuitslag', laat Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen) weten. Ook lagen de standpunten van deze partijen volgens hem dicht bij elkaar. De wethouderskandidaten zijn: Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen), Kristel Rutgers (CDA), Harmannus Blok (ChristenUnie) en Mariëtte de Visser (PvdA). Deze coalitie heeft straks 22 van de 29 zetels in de gemeenteraad. De oppositiepartijen bestaan uit GroenLinks, SP en VVD. Praten over coalitieakkoord Woensdag hervatten de (in)formateurs de gesprekken met de coalitie om tot een coalitieakkoord te komen. Lees ook: - Jong college in de maak voor Het Hogeland

