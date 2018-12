Van Keulen slaat ondanks verlies wethouderschap baan als Kamerlid af

Wethouder Joost van Keulen van de stad Groningen heeft opnieuw het Kamerlidmaatschap voor de VVD afgeslagen. Hij heeft het aanbod gekregen om vanaf februari Tweede Kamerlid te worden.

De wethouder is begonnen aan zijn laatste maand als wethouder in Groningen. De VVD zal niet terugkeren in de nieuwe coalitie, daardoor is Van Keulen vooralsnog werkloos.

Nog geen nieuwe baan

De bestuurder heeft nog geen uitzicht op een nieuwe baan, desondanks gaat hij nog niet in op het aanbod van zijn partij.

'Ik heb de komende week vier gesprekken die ik ga voeren. Vanaf het moment dat de VVD door de informateur op de reservebank is gezet ben ik om mij heen gaan kijken', laat Van Keulen weten.

VVD'er Foort van Oosten verlaat in februari de Kamer, hij wordt burgemeester van de gemeente Nissewaard. De Groninger bestuurder had hem dus kunnen opvolgen.

De partij moet Van Keulen bij elke keer benaderen als een VVD-Kamerlid Den Haag verlaat. Hij is de eerstvolgende op de lijst om een vrijgekomen zetel in te vullen.

Binnenkort opnieuw gevraagd

Van Keulen krijgt binnenkort opnieuw het aanbod om in Den Haag te werken. Dan zal Malik Azmani vertrekken, hij ruilt de residentie is voor het Europees Parlement.

