Gesloopt door de versterking: 'Ik werd moe en kreeg hartproblemen'

De aardbevingsellende gaat verder dan schade aan huizen, want ook mentale schade is aan de orde van de dag. Om die reden klagen duizenden gedupeerden de NAM aan.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



'Wat je hebt, krijg je nooit weer terug'



Klaas Ebels uit Opwierde-Zuid is één van de gedupeerden die de NAM aanklaagt wegens immateriële schade. 'Na al die jaren begint het je aan te grijpen. Ik werd moe en kreeg concentratieproblemen, ook werd ik thuis kribbig.' Ebels heeft eindelijk duidelijkheid over zijn nieuwe huis, in een vernieuwde, gasloze wijk. Toch is hij treurig: 'Wat je hebt, krijg je nooit weer terug.'



Lowieke op rooftocht

Lowieke is zijn naam en hij heeft de afgelopen tijd een ware slachting aangericht onder vogels in het hertenkamp op Landgoed Nienoord in Leek. De vos heeft een weg onder het hek doorgegraven. De beheerder van het hertenkamp dringt aan op maatregelen.



Wie de jurk (nog) past...

Het is niet voor iedereen weggelegd: 50 jaar na je heugelijke dag nog in je trouwjurk passen. Leny ten Brink uit Musselkanaal lukt het nog wel. En dus was het voor haar niet moeilijk wat ze vandaag aan moest, op het 50-jarig huwelijksfeest met haar Gerhard.



'Let it snow' in de kerk

In mei opende de Koning de expositie van de Ploeg. Zangeres Shirma Rouse zorgde toen voor de muzikale noot in de Der Aa-Kerk. Gemist? Geen nood. Op 28 december is ze daar weer te zien, maar dan met een heus kerstconcert. In de studio alvast een voorproefje.