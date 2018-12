Deel dit artikel:













Onderzoek bevestigt: asbest gedumpt bij windmolenprotest Het terrein werd afgezet (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Het materiaal dat door onbekenden is gestort rond de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek, is asbest. Dat blijkt volgens de gemeente Midden-Groningen uit de eerste onderzoeken.

Het asbest is gedumpt als protest tegen de komst van windmolens in het gebied tussen Meeden en Muntendam. Zo werden er borden geplaatst met de tekst 'Wie wind zaait zal asbest oogsten'. Onderzoek naar de omvang De gemeente laat woensdag onderzoeken wat de exacte omvang van de vervuiling is. Het gedeelte dat het dichtst bij de openbare weg ligt, wordt direct gesaneerd.

'Geen begrip' Burgemeester Adriaan Hoogendoorn keurt de actie af. 'Het is een recht van een ieder om te protesteren, maar zodra de gezondheid, de veiligheid of de eigendommen van een ander hierdoor worden geraakt, is er geen sprake van enig begrip of tolerantie.' Dader onbekend Het is nog niet bekend wie er achter de asbeststorting zit. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) en de politie doen onderzoek. De gemeente Midden-Groningen heeft het vervuilde gebied laten beveiligen. Lees ook: - Onbekenden dumpen 'asbest' als windmolenprotest