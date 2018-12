Arjen Robben: 'Groningen blijft mijn cluppie, alles is nog open'

Arjen Robben in het shirt van FC Groningen (Foto: JK Beeld)

Arjen Robben voelt zich gestreeld door de acties die op touw zijn gezet om hem te verleiden tot een terugkeer bij FC Groningen. 'Dat doet mij wel wat.'

Dat zegt Robben in gesprek met de NOS.

De voetballer uit Bedum maakte onlangs bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Bayern München. Een groep supporters en sponsoren probeert Robben te overtuigen te kiezen voor een rentree in het groenwit.

'Er zijn al twee, drie dingen voorbijgekomen. Ik neem de tijd ervoor, overleg met mijn vrouw en familie. We gaan nadenken en kijken wat de beste vervolgstap is.'

Stoppen kan ook

Robben houdt alle opties open, ook de mogelijkheid dat hij er helemaal mee stopt. 'Een vervolgstap kan ook stoppen zijn. Maar op het moment dat er iets voorbij komt waar ik echt 100 procent achtersta, waar ik echt nog een uitdaging in zie, dan zou ik het doen', geeft Robben in het gesprek aan.

'FC Groningen voelt als thuis'

De fans van de FC blijven dus nog even in spanning: komt Robben terug naar Groningen, of niet?

'Ik heb banden met de club. Het voelt als thuis. Maar dat is geen garantie dat ik gelijk dingen toezeg. Ik heb altijd gezegd, en ik denk nu helemaal in deze positie dat dat goed is: ik beloof niks.'

'FC Groningen blijft mijn cluppie. Daar zal ik altijd verbinding mee houden. Op welke manier dan ook. Maar alles is nog open.'

