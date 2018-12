D66 heeft twijfels bij tram in Stad: 'Het gaat om een gigantische investering'

Met de beoogde coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie staat de komst van een tram in Stad weer op de agenda. Enkele jaren geleden trok D66 de stekker uit het toenmalige college, omdat de partij tegen de tram was. Volgens lijsttrekker Paul de Rook is de situatie van nu anders dan die van toen.

'We zijn nooit principieel tegen de tram geweest, maar doen het alleen als het een goede oplossing is die past bij de problemen van nu en ook van de toekomst', zegt De Rook.

'Toen lag het niet zozeer aan de tram zelf, maar ging het om de financiële stand van de gemeente op dat moment. De vraag is hoe dat nu is. Het gaat om een gigantische investering, maar daar staat ook een hoop kwaliteit tegenover.'

Twijfels

'We hebben er wel twijfels bij, dat hebben we ook tegen de informateur gezegd. De wereld van mobiliteit is gigantisch in ontwikkeling, dan is de vraag of je nu zo veel geld moet investeren in infrastructuur. Maar zelf heb ik ook de totaaloplossing nog niet, dat is onderwerp van gesprek.'

Coalitieakkoord

De Rook gaat er niet vanuit dat de komst van een tram ook wordt opgenomen in het coalitieakkoord voor de gemeente Groningen.

'Dat verwacht ik niet. GroenLinks heeft de tram een vrij grote plek in het verkiezingsprogramma gegeven, ik vermoed dat het daarom aan de orde is gekomen. Dat een tram het antwoord is, daarvan ben ik in elk geval nog niet overtuigd.'

