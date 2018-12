Henk Jan Bolding waarnemend burgemeester in Het Hogeland

Henk Jan Bolding is dinsdagavond door commissaris van de Koning René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Het Hogeland.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan op 1 januari 2019 fuseren en samen verder als Het Hogeland.

Carrière

Bolding (1955) was vanaf 2001 secretaris en algemeen directeur van de provincie Groningen.

Voordat hij naar Groningen kwam, was hij gemeentesecretaris van Lelystad. Voorts was Bolding voorzitter van de Kring van provinciesecretarissen en vervulde hij verschillende toezichthoudende nevenfuncties.

Profielschets

Bolding zal tijdelijk de honneurs waarnemen in de fusiegemeente, totdat er een nieuwe burgemeester aangesteld is. Het is aan de nieuwe raad om een profielschets te maken. Dat is het document waarin beschreven wordt wat voor burgemeester de gemeente Het Hogeland zoekt.

