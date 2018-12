Handbalsters onderuit tegen Noorwegen; Abbingh komt er niet aan te pas

Noorwegen lijkt een onneembare vesting voor de Nederlandse handbalsters. De ijzersterke Scandinavische ploeg won op het EK in Frankrijk afgetekend met 29-16 en was daarmee voor de vijfde keer op rij te sterk voor Oranje op een groot toernooi.

Lois Abbingh kwam er totaal niet aan te pas. Ze kon amper in stelling gebracht worden en werd uit de wedstrijd gespeeld. In de eerste helft scoorde ze één keer. Na rust werd ze aan de kant gehouden door bondscoach Helen Thomson, met het oog op de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland.

Eerste nederlaag

Het was na vier overwinningen pas de eerste nederlaag voor de Nederlandse vrouwen op dit EK en de ploeg houdt dan ook zicht op de halve finales. De krachtmeting woensdag met Duitsland in het Palais des Sports in Nancy is beslissend. Nederland heeft aan een gelijkspel genoeg voor een plaats in de halve finale.

