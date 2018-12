Boze Lopsters kunnen versterkingsverhaal niet meer aanhoren: 'We staan met onze rug tegen de muur'

'We worden keihard genaaid waar we bijstaan', zegt een bewoonster van Loppersum geëmotioneerd. Zij en enkele tientallen andere inwoners van Loppersum verlaten halverwege de informatieavond de zaal, als ze worden bijgepraat over de doorstart van de versterkingsoperatie.

Ingehouden woede

In de Waardevol Leven-kerk in Loppersum zijn bijna alle stoeltjes dinsdagavond bezet door inwoners van het dorp. Met ingehouden woede luisteren ze naar wethouder Pier Prins (CDA) van de gemeente Loppersum en gebiedsmanager Manno Bannink van de Nationaal Coördinator Groningen.

Lachen als een boer met kiespijn

Wanneer Bannink vertelt dat er alleen nog maar geld is voor de versterking van de meest onveilige huizen, kijken sommige Lopsters elkaar aan alsof ze in het theater zitten bij een derderangs cabaretier. Ze lachen als een boer met kiespijn, slaan hun hand voor het gezicht en schudden het hoofd. 'Dus we kunnen wel weer naar huis?', roept een inwoner vervolgens door de zaal.

Geel hesje

Een andere inwoner staat op met in zijn hand een geel hesje. 'Die is voor alle raadsleden van Loppersum', zegt hij tegen wethouder Prins. 'En dan gaan jullie naar Den Haag en zeggen jullie als gemeentebestuur dat jullie het niet meer pikken, dat jullie willen bouwen en dat zij dat moeten betalen.'

NAM-model

Voor de Lopsters is het de zoveelste informatiebijeenkomst over de versterkingsoperatie. Ze kunnen de verhalen van de gemeente en de NCG langzamerhand wel dromen. Maar nieuw in dit hoofdstuk is het omstreden computermodel van de NAM, dat als fundament geldt voor de nieuwe versterkingsaanpak. De Lopsters snappen - net als zovelen - niet waarom dit NAM-rekenmodel zo'n prominente rol speelt in de versterkingsplannen.

De NAM zit nog gewoon aan het stuur Boze inwoner Loppersum

Hazepad

Bannink doet nog een poging om uit te leggen dat het NAM-model alleen wordt gebruikt voor prioritering en niets zegt over de individuele veiligheid van een woning. Maar daar kopen de Lopsters niks voor. 'De NAM zit nog gewoon aan het stuur', zegt een boze inwoner die vervolgens het hazenpad kiest. Anderen volgen zijn voorbeeld.

Met de rug tegen de muur

'We hebben een huis waarvoor we keihard hebben gewerkt en dat niks meer waard is', zegt een geëmotioneerde vrouw buiten, als ze haar fiets van het slot haalt. 'We staan met onze rug tegen de muur.'

Bijpraatsessies

Maandagavond had 't Zandt de twijfelachtige eer om als eerste bijgepraat te worden over de versterkingsoperatie. Dinsdagavond waren er twee bijeenkomsten. Eerst voor de inwoners van Loppersum en daarna voor die van Stedum. In totaal houdt de gemeente Loppersum dit jaar veertien bijpraatsessies.

Lees ook:

- Zandtsters zijn het wachten beu: 'Ons leven staat al jaren stil'

- Uittocht specialisten bedreigt tempo versterkingsoperatie

- Een tikkende tijdbom onder het versterkingsplan