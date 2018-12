Sodm: 'NAM-lekkage Farmsum veroorzaakt door opeenstapeling van fouten'

Het tankenpark van de NAM in Delfzijl (Foto: FPS / Jos Schuurman)

De lekkage van 30.000 liter giftig aardgascondensaat bij het tankenpark van de NAM in Farmsum was een opeenvolging van menselijk en technisch falen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Begin oktober lekte het aardgascondensaat via het riool naar het Afwateringskanaal in Farmsum. Omwonenden kregen last van duizeligheid, prikkende ogen en misselijkheid. Daarnaast wist de NAM dagenlang niet wat er speelde.

Pompen faalden

Uit onderzoek van het SodM blijkt dat de pomp, die ervoor moest zorgen dat het aardgascondensaat op een veilig niveau in de opvangbak bleef, faalde. De reservepomp liet het ook afweten. Daardoor stroomde het condensaat ruim twee uur lang naar een calamiteitenbak.

Toen ook die bak overstroomde, is het aardgascondensaat via het hemelwaterriool naar het kanaal gestroomd. Dat zorgde voor een grote, dampende olievlek op het kanaal.

NAM negeert alarm

Tot twee keer toe is er een alarm afgegaan, waarop de NAM niet op tijd reageerde, concludeert het SodM. De lekkage stopte, nadat een medewerker de reservepomp opstartte vanuit de controlekamer in Hoogezand. Hoe de lekkage precies kon gebeuren, is voer voor strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Het NAM-tankenpark blijft voorlopig onder verscherpt toezicht. Het SodM heeft in de eerste weken dagelijks en nu wekelijks contact met de NAM over de lekkage. Ook controleert de toezichthouder of de extra veiligheidsmaatregelen, waaronder een verbeterde alarmering en 24-uurs-toezicht, zijn doorgevoerd.

Het verscherpte toezicht blijft van kracht totdat het SodM er zeker van is dat er voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te beheersen.

