Lopend Vuur: Een tram hoort in een stad als Groningen

Een oude discussie keert terug in de stad Groningen. Nu de plannen voor een nieuwe coalitie in Groningen vorm beginnen te krijgen, lijkt de tram terug te komen op de politieke agenda.

GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie willen de discussie over de aanleg van een tramlijn opnieuw opstarten.

In 2012 trok D66 nog de stekker uit het toenmalige college, omdat de partij tegen de komst van de tram was.

Hoe denk jij hierover?

Kerstwaardering

Is het krijgen van een kerstpakket een belangrijke waardering? Die vraag stelden we dinsdag in het Lopend Vuur. Van de 3.974 stemmers vindt 78% dat inderdaad een belangrijke waardering.

We stelden ook de vraag: wat wil jij als kerstwaardering krijgen van de baas? Ruim 51% wilde een traditioneel pakket, daarna werd geld (20%) genoemd en op plek drie een cadeaubon (13%). Een vleespakket, donatie aan het goede doel en een keuzeboekje scoorden rond de 4-5%.