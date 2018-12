Rondje Groningen: Ze kunnen de boom in!

De kerstsfeer in Stad wordt steeds groter en wie heeft er beelden uit de oude doos, uit 1984 van het 'drumbeest'? Dat en meer in dit Rondje.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Je geld of mijn Leven

Zo heet het programma van de EO waar Geuko uit Winschoten vanavond in te zien zal zijn. Het gaat over crowdfunding als laatste hoop op genezing. Ook de Groningse Samantha Jaeggi-Werther is te zien. NPO1 om 20:35, dus kijk even in de uitzending gemist op je TV of op de site om het terug te kijken.

RUG-socioloog Jacob Dijkstra ziet dat er een steeds groter wordende kloof komt tussen rijk en arm in Groningen en waarschuwt de overheid dat afwachten er niet meer bij is.

'Men moet actief op zoek gaan naar de problemen in de wijken. Daarbij moet men o.a. gebruik maken van de goed functionerende, laagdrempelige buurthuizen, waar iedereen met z'n problemen en vragen terecht kan.'

Moet je er dan niet meer vliegen met de drone, anders is het botsing natuurlijk. #willenweniet

Het Poparchief Groningen zoekt nog steeds een videoband met daarop 'het drumbeest': 55 drummers die in 1984 in het Stadspark samen een 45 minuten durende compositie uitvoerden. Even de zolder op en zoeken dus!

En de boodschap die erop komt: Verdebianchi in cammino (Groenwitten op reis). Check ook het draadje op Twitter over de herkomst van de woorden en de betekenis die het voor deze supporter heeft.

6) Voor het laatst een voltreffer

Volgende week komt hij na 40 jaar voor het laatst uit: De Voltreffer, het maandelijkse clubblad van VV Siddeburen. De laatste editie telt nummer 350 en Johan Derksen wordt erin geïnterviewd.

7) Ondertussen in de Eemshaven

Een 'simpele update' van het werk daar. We zien een cruiseschip, met een helikopterplatform, een grote boot met daar weer op een kraan die een bakje met twee mensen op de juiste plek houdt. Business as usual dus.

8) De lampjes hangen

Met een hoogwerker de boom in om lampjes op te hangen. Dat gaat thuis toch een stuk sneller.

9) 1 miljoen voor Kalvijn

Youtuber Kelvijn heeft het als eerste Groninger voor elkaar: meer dan 1 miljoen abonnees op Youtube. Gefeliciteerd!

Rondje Groningen is er elke werkdag. Bekijk ook ons archief voor alle vorige edities.