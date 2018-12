Pech voor FC Groningen: Doan met Japan mee naar Azië Cup

Ritsu Doan in actie voor FC Groningen tegen Vitesse. (Foto: JK Beeld)

FC Groningen-trainer Danny Buijs zal de eerste wedstrijden na de winterstop geen beroep kunnen doen op Ritsu Doan. De middenvelder is opgenomen in de selectie van Japan voor de strijd om de Azië Cup.

Die Cup vindt plaats van 5 januari tot en met 1 februari in de Verenigde Arabische Emiraten. Doan (20) maakte eerder dit najaar zijn debuut in de selectie van bondscoach Hajime Moriyasu, in de wedstrijd tegen Costa Rica.

Eerste goal

In oktober scoorde de kleine, technische middenvelder zijn eerder goal in het shirt van de nationale ploeg van Japan, tijdens het oefenduel met Uruguay. Doan zette zijn ploeg na krap een uur spelen op een 3-2 voorsprong. Het was zijn derde interland.

Afwezigen

Southampton-verdediger Maya Yoshida, ex-VVV-Venlo, werd ook opgeroepen. Opmerkelijke afwezigen zijn aanvaller Shinji Okazaki (Leicester City) en Shinji Kagawa, de momenteel niet veel spelende middenvelder van Borussia Dortmund.

Japan neemt het in de groepsfase op tegen Turkmenistan, Oman en Oezbekistan.

