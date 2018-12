Arriva-directeur over boete: 'Ik ben niet boos, maar teleurgesteld'

'De boete komt niet als een verrassing, maar ik ben wel teleurgesteld. Ik had op clementie gehoopt en ik had dat ook wel verwacht.'

Dat zegt directeur Anne Hettinga van Arriva over de boete van vijftigduizend euro die de provincie Groningen het vervoersbedrijf heeft opgelegd. Arriva heeft in 2017 niet voldoende stewards ingezet in de treinen om de sociale veiligheid te verbeteren.

'Net niet gelukt'

De afspraak was dat Arriva gemiddeld op één van de drie ritten een voor reizigers herkenbaar personeelslid mee laat rijden. 'Op twee lijnen is dit net niet gelukt', vertelt Hettinga.

Keihard gewerkt

'Het team in Groningen heeft keihard gewerkt om mensen te vinden en op te leiden. Wij vinden sociale veiligheid in de trein ook heel belangrijk en we werken er heel hard aan om dat voor elkaar te boksen. Daar hebben we eigenlijk geen contract voor nodig. Maar we hadden te maken met onderbezetting.'

Volgens Hettinga zijn de afspraken in 2018 wel 'ruimschoots' nagekomen.

Mooi gebaar

Hettinga baalt wel van de boete. 'Vijftigduizend euro is veel geld. Daar kunnen we een jaar lang iemand voor aannemen. Maar de provincie stopt het geld terug in de pot sociale veiligheid. Dat vind ik dan wel weer een mooi gebaar.'

