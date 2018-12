Dickens Day gaat gewoon door, ondanks vernielingen

Mensen in kledij, tijdens Dickens Day. (Foto: Trijn Fotografie)

De organisatie van Dickens Day in Beerta gaat onverstoord verder, ondanks de vernielingen die de afgelopen dagen werden aangericht aan de lampjes in de straat.

De schade betrof 'slechts' 30 à 40 euro, zegt Corrie Blaauw van de organisatie. 'Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen dit überhaupt doen. Duizenden mensen hebben er plezier van, en dan vergallen een paar mensen het.'

En daarom zocht ze dinsdag de publiciteit. 'Het is heel belangrijk dat mensen ervanaf weten. Ook voor de sociale controle.'

Belangeloos

Volgens medeorganisator Bennie Bakker zijn er zo'n driehonderd mensen betrokken bij de organisatie van Dickens Day. 'Mensen verkijken zich vaak op de voorbereiding. Ik ben er trots op dat ze er zo belangeloos aan meewerken.'

Bakker zegt het belangrijk te vinden om door te gaan, ondanks de vernielingen. 'Het is belangrijk voor dit dorp. We doen het ook met de sinterklaasintocht, het is gezellig. Dat geeft een kick. Daarnaast kunnen mensen er met elkaar van ideeën wisselen.'

Prachtig feest

Volgens Blaauw hebben de vernielingen geen roet in het eten gegooid. 'Alles is onder controle, het gaat volgens draaiboek. Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat het een prachtig feest wordt.'

