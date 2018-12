Hoeveel wedstrijden moet FC Groningen Doan missen?

FC Groningen moet Ritsu Doan in januari een aantal weken missen. De international treedt dan met Japan aan op de Asia Cup.

Maar om hoeveel wedstrijden gaat het dan eigenlijk? En hoe groot is de kans dat dé FC één van haar sterspelers een aanzienlijke tijd moet missen?

De feiten op een rij

De Asia Cup begint op 5 januari, Japan speelt zijn eerste wedstrijd vier dagen later op 9 januari.

Doan meldt zich natuurlijk al eerder, maar dat zal geen invloed hebben op FC Groningen. De laatste wedstrijd voor de winterstop is namelijk al op 22 december.

Wel maakt het natuurlijk uit hoever Japan gaat komen in het toernooi.

Heracles: niet bij

Er wordt zeker gespeeld in de groepsfase. Japan speelt zijn laatste wedstrijd op 17 januari.

Dat is in elk geval een probleem voor FC Groningen - Heracles, want die staat twee dagen later op het programma op 19 januari.

PSV: er al bij?

Dat is maar zeer de vraag. Die wedstrijd staat op 27 januari op het programma. Als Japan al in de groepsfase uitgeschakeld is, dan zou Doan daar dus bij kunnen zijn.

Voor de pot tegen PSV staan echter ook de achtste finales (20-22 jan) en de kwartfinales (24-25 jan) nog op het programma.

PSV lijkt daarmee een brug te ver. Na 1988 heeft Japan namelijk altijd minimaal de kwartfinales gehaald.

Willem II: aanzienlijke kans van niet

De wedstrijd tegen Willem II wordt op 2 februari gespeeld, terwijl de halve finales op 28-29 januari gepland staan en de finale van het toernooi op 1 februari.

De geschiedenis laat zien dat Japan in 1992, 2000, 2004 en 2011 kampioen werd. Dat is natuurlijk geen garantie voor deze editie, maar de kans dat Doan nog druk met de Asia Cup is tegen die tijd lijkt niet uit de lucht gegrepen.

FC Groningen houdt contact

Woordvoerder Richard van Elsacker van FC Groningen laat weten dat de technische staf gedurende het toernooi continu contact houdt met de staf van Japan om te bepalen wanneer Doan weer aan kan schuiven bij de selectie.

Dat hangt niet alleen van de prestaties van zijn land af, maar natuurlijk ook van eventuele blessures of pijntjes. En natuurlijk is er nog reistijd en zaken als jetlag en fysieke rust.

Kortom

De Asia Cup gooit voor Doan-fans bij FC Groningen wel wat roet in het eten. De kans is aanzienlijk dat de Japanner in elk geval twee wedstrijden gaat missen, terwijl drie wedstrijden ook zeker niet uitgesloten is.

De wedstrijd op 10 februari tegen Vitesse lijkt een betere kans te maken op een terugkeer, maar ook daar is het afwachten.

Programma FC Groningen

19 jan: FC Groningen - Heracles

27 jan: PSV - FC Groningen

02 feb: Willem II - FC Groningen

10 feb: FC Groningen - Vitesse

Aziatisch Kampioenschap Voetbal

05 jan: start toernooi

17 jan: laatste groepswedstrijd Japan

Achtste finales: 20 -22 jan

Kwartfinale: 24-25 jan

Halve finale: 28-29 jan

Finale: 1 februari

