Jan Uitham weer lijstduwer voor Partij voor het Noorden

Schaatslegende Jan Uitham wordt op 94-jarige leeftijd voor de vijfde keer lijstduwer voor de Partij voor het Noorden bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

In de verkiezingsjaren 2003, 2007, 2011 en 2015 was Uitham ook lijstduwer voor de partij. 'De Kampioen der Verslagenen', die desondanks in 1963 de Noorderrondritten won, hoopt op 2 januari 94 jaar te worden.

Uitham werd tweede in de legendarische Elfstedentocht van 1963, achter Reinier Paping.

Zwart lijsttrekker

Dries Zwart uit Appingedam wordt lijsttrekker voor de Partij voor het Noorden. Zwart is jarenlang actief geweest in de lokale politiek en heeft in de farmaceutische sales gewerkt.

Op de tweede plek van de kieslijst staat Leendert van der Laan uit Groningen, gevolgd door Bard Boon uit Scheemda op plaats drie en Harmina van der Werff-Poort uit Oosterwijtwerd op plaats vier.

Lees ook:

- Partij voor het Noorden: 'Topsportzorgcentrum moet naam Jan Uitham krijgen'