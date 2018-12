NAM-directeur herhaalt: 'Ik betreur gang van zaken in Farmsum'

De NAM betreurt het dat ze de oorzaak van de aardgaslekkage bij het tankenpark in Farmsum niet heeft kunnen achterhalen. Dat zorgde voor een verlate communicatie richting de bewoners.

Dat laat de NAM weten in een reactie op de uitkomst van het onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat woensdagochtend werd gepresenteerd. Daarin wordt geconcludeerd dat de lekkage in Farmsum werd veroorzaakt door een 'opeenstapeling van fouten'.

Te late communicatie

'In de voortgangsbrief van SodM herken ik de stand van zaken over de getroffen veiligheidsmaatregelen zoals wij die ook in onze brief aan SodM hebben beschreven', zegt NAM-directeur Johan Atema.

'Ik betreur daarbij, zoals eerder gezegd, dat wij niet eerder de oorzaak van de lekkage hebben kunnen achterhalen. Dit zorgde voor een te late communicatie naar de bewoners over het incident. Daar heb ik eerder ook mijn excuses voor aangeboden.'

Tekortgeschoten

'Ons doel is geen letsel of lekkages', zei hij eerder. 'Helaas moet ik constateren dat wij in het geval van Farmsum duidelijk zijn tekortgeschoten ten aanzien van onze eigen standaard en die van de omgeving.'

'Aardgascondensaat hoort niet in het oppervlaktewater en als dat wel gebeurt, dan mag het niet een paar dagen duren voordat we dat ontdekken. Wij begrijpen de kritiek van anderen dan ook heel goed en wij zullen verbetering moeten laten zien.'

